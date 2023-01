Renato Paiva estreia-se hoje ao leme do Bahia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Paiva faz esta noite (22h15) a estreia oficial ao leme do Bahia, que recebe o Juazeirense a contar para a jornada inaugural do campeonato baiano, prova que o clube dirigido pelo português já conquistou 49 vezes. O Atlético de Alagoinhas é, no entanto, o atual bicampeão.

O treinador luso teve ontem um dia preenchido na preparação dos últimos detalhes do jogo, promovendo uma sessão de vídeo sobre o rival e ministrando depois um treino que incidiu na finalização.

Vítor Pereira aguarda Rossi

O Flamengo de Vítor Pereira está disposto a pagar 270 mil euros ao Boca para ter já o guarda-redes Rossi. Se o clube de Buenos Aires continuar a mostrar-se inflexível, o guardião só iniciará a aventura no Fla a 1 de julho. O Flamengo já tem um acordo com o jogador válido até 31 de dezembro de 2027. Na mira do Urubu está o ex-médio portista Quintero, atualmente sem clube.