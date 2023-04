Renato Paiva festeja o Baianão

O nome de Renato Paiva já tem um lugar bem guardado na história do Bahia, fruto da vitória (3-0) frente ao Jacuipense e consequente conquista do título Baiano. Depois de um período conturbado, por culpa da eliminação na primeira fase da Taça do Nordeste e algumas exibições paupérrimas, Renato Paiva começa agora a reunir outro consenso ao conduzir o clube ao 50º Baianão, reforçando assim o estatuto de segundo clube brasileiro com mais estaduais - o ABC totaliza 57.

Depois do empate a um golo na primeira mão, a Arena Fonte Nova engalanou-se e viu a equipa da casa construir a vitória somente na segunda parte, graças aos golos de Everaldo, Cauly e Vítor Jacaré. "Eu sozinho não ganho nada. Os jogadores são os grandes obreiros desta conquista", afirmou Renato Paiva, que vê o grupo receber uma tremenda injeção de confiança para a estreia no Brasileirão, agendada para 14 ou 15 de abril, diante do RB Bragantino de Pedro Caixinha.

Sorte bem distinta teve o Palmeiras de Abel Ferreira. Aliás, o campeão brasileiro tornou-se mesmo na surpresa do dia pelos piores motivos ao perder (1-2) em casa do Água Santa, na 1ª mão da final do Paulistão. "Merecemos perder. A única coisa positiva é que, se fosse um jogo só, bateríamos palmas ao Água Santa. Assim ainda temos o encontro em nossa casa para poder reverter este resultado ou passar uma grande vergonha", afirmou o técnico português. A 2ª mão será no próximo dia 9.

Já o Flamengo de Vítor Pereira venceu (2-0) na receção ao Fluminense, no primeiro jogo da final do Cariocão. "Frio na barriga por estar perto de uma conquista? Frio na barriga é fome ou dores no intestino", disse o timoneiro luso, que leva três vitórias seguidas. No último jogo do dia, o Botafogo de Luís Castro bateu (2-1) o Audax e está em vantagem para a 2ª mão (dia 8) da final da Taça Rio.