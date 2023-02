Renato Paiva ganha e... critica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Paiva não gostou da exibição do Bahia apesar deste ter reforçado a liderança no Baiano (quatro pontos de vantagem sobre o Itabuna) ao bater de 'virada' (2-1) o Barcelona BA na 6ª jornada. "Ganhámos mas jogámos mal. Foi o jogo que mais me desagradou. Os jogadores demonstraram falta de atitude e muito egocentrismo. Cada um deles quis brilhar. Enfim, não são perfeitos... tal como eu não sou", atirou o técnico.