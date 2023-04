Renato Paiva perde e irrita-se com jornalista: «Não aceito que me chamem mentiroso...»

Luís Castro levou a melhor sobre Renato Paiva no fecho da 2ª jornada do Brasileirão. Depois da entrada vitoriosa na competição, o Botafogo deu continuidade ao bom momento com um triunfo (2-1) no reduto do Bahia, cavando uma diferença significativa entre as duas equipas. O 'Fogão', a par do Fluminense, só sabe vencer e soma 6 pontos, enquanto a turma baiana totaliza duas derrotas.

Destaque para Tiquinho Soares (ex-FC Porto), que assistiu para os golos de Júnior Santos e Tche Tche, eles que viram ainda Jacaré marcar para o Bahia. No final, Renato Paiva irritou-se num 'bate-boca' com um jornalista: "Não aceito que me chamem mentiroso. Burro aceito, é uma opinião. Mentiroso e enganador, não!" Já Luís Castro realçou a atitude da sua equipa: "Entregou-se por completo."