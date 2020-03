Renovação de Jorge Jesus amanhã em cima da mesa

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, revela que o processo de renovação do contrato de Jorge Jesus [o atual vínculo expira em maio] vai ser retomado amanhã, dia em que o agente do luso regressa ao Rio de Janeiro. "Bruno Macedo é aguardado quarta-feira para dar seguimento à negociação", desvenda o dirigente, explicando a razão de o processo não ter chegado ainda a bom porto: "Não é uma coisa simples, pois diz respeito à renovação de um contrato importante. Não sei quanto tempo vai demorar. Se desse um prazo estaria a mentir. Uma negociação destas requer tempo."

O dirigente do Mengão está otimista quanto ao desfecho do processo. "O clube quer que ele fique e ele quer ficar. Isso é positivo. Neste momento, não há plano B. Para o Flamengo... é Jesus ou Jesus. O clube deseja renovar o contrato dele até dezembro de 2021", sublinha.