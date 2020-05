Renovação fica à espera de Jorge Jesus

Jorge Jesus e a restante equipa técnica viajam hoje para o Brasil, para retomarem os trabalhos no Flamengo, e o clube do Rio de Janeiro vê aí uma boa oportunidade para convencer o técnico a renovar. Segundo a imprensa brasileira, o entrave continua a ser a componente financeira – técnico pede 6,5 milhões de euros líquidos por ano –, mas os dirigentes estão confiantes num acordo. Recorde-se que vínculo do técnico com o Flamengo termina a 30 de junho e existe alguma pressa em definir a situação contratual.

De resto, numa altura em que JJ é tido como um dos nomes prioritários do Newcastle para a próxima época, um elemento que negoceia a sua renovação com o Flamengo negou essa hipótese. "Desportivamente, o projeto não o seduz", disse ao Globoesporte.

O Flamengo já planeia o regresso aos treinos, sendo que Jesus está englobado no grupo risco, devido à idade (65 anos). "Temos preparados 500 testes. O plantel, equipa técnica e os familiares vão ser testados, para termos resultados mais precisos", explicou o médico do Fla, Márcio Tannure.