Renzo Saravia prossegue recuperação e vai começar a correr

Emprestado ao Internacional, de Porto Alegre, Renzo Saravia está a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, contraída perto do final de setembro último.





De acordo com a imprensa brasileira, o lateral-direito está prestes a entrar numa nova fase da sua recuperação, já com corrida no relvado. Saravia deve estar apto entre abril e maio.