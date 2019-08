Responsáveis do Flamengo em Lisboa para fechar contratação de Balotelli

A versão brasileira do portal 'Goal' revela que altos responsáveis do Flamengo chegaram esta terça-feira a Lisboa para iniciar uma fase que pode ser decisiva na tentativa de fechar a contratação de Mario Balotelli. De acordo com o referido portal, a comitiva carioca, encabeçada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, escolheu a capital portuguesa como 'base' de negociação, esperando que com este avanço dê um sinal claro ao avançado e à sua 'entourage' de que o "negócio é sério".





A comitiva do @Flamengo já chegou na Europa para buscar a contratação de Mario Balotelli!



Nós estamos no aeroporto para trazer mais informações para vocês! pic.twitter.com/iKOXve54B8 — Goal Brasil (@GoalBR) August 13, 2019

De Lisboa, Marcos Braz e companhia poderão rumar a Itália para se encontrar diretamente com Mino Raiola, o empresário do jogador, ou até mesmo recebê-lo na cidade portuguesa. Tudo dependerá da forma como avançarem as negociações, até porque segundo o 'Goal' há ainda muito por acertar, nomeadamente tempo de contrato e o salário.