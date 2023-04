Revolucionário: Botafogo cria sistema de reconhecimento facial para os adeptos

O Botafogo, clube orientado pelo português Luís Castro, está muito perto de revolucionar a forma como os adeptos vivem as idas aos estádios de futebol. O clube de Rio de Janeiro está a concluir um sistema de reconhecimento facial especialmente dedicado aos adeptos do clube, que permitirá aos seus associados entrarem no estádio Nilton Santos sem a necessidade de um ingresso físico ou até mesmo efetuar compras nas lojas oficiais do clube com uso do reconhecimento facial.

De acordo com o 'GloboEsporte', este é um projeto que teve início no último ano e tem sido desenvolvido até então e atravessa agora a fase de conclusão e experimentação. Aliás, esse terá sido, segundo a mesma fonte, um dos motivos da deslocação do proprietário John Textor até ao Brasil na última semana.

O projeto tem sido desenvolvido pela 'FaceBank', empresa especializada em reconhecimento facial e animações humanas que pertence ao dono do Botafogo, John Textor, que estará interessado em implementar este conceito nos outros três clubes que detém: Crystal Palace, Lyon e RWD Molenbeek.