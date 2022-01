Ribéry foi oferecido ao Ceará e presidente do clube admite: «Nem sabia que ele ainda jogava...»

O presidente do Ceará, clube do Brasileirão, contou num programa do 'GloboEsporte' que Franck Ribéry foi recentemente oferecido ao clube."Ontem telefonaram-me a oferecer o Ribéry. Eu nem sabia que ele ainda estava a jogar...", admitiu Robinson de Castro, no programa 'Central do Mercado'.Quando lhe perguntaram se valeria a pena contratar o avançado francês, de 38 anos, o líder do Ceará hesitou: "Não sei", respondeu.Ribéry jogou na época passada na Fiorentina e esta temporada veste as cores do Salernitana, na Serie A italiana.Antigo internacional francês, Ribéry viveu os melhores anos da carreira no Bayern Munique, onde jogou entre 2007 e 2019. Ganhou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões e foi 9 vezes campeão da Alemanha.