Ricardo Ribeiro é um árbitro com muita fé

Acha que já viu de tudo na vida? No desporto? Ou no futebol? Pense novamente, pois do Brasil chega um episódio que é, no mínimo, insólito.

Tudo se passou antes do apito inicial do confronto entre São Paulo e Flamengo, referente à 3ª jornada do Brasileirão, que terminou com um empate a uma bola. Ora, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro após realizar os habituais exercícios de aquecimento - as equipas também já o tinham feito - dirigiu-se para junto do monitor que fica colocado junto do relvado para que o juiz possa visualizar as imagens, caso seja recomendado a fazê-lo pelo vídeo-árbitro (VAR) e começou a rezar. A oração ainda dura uns bons segundos e, no fim, o árbitro benze-se e também benze o ecrã, naquela que é uma manifestação muito usada por desportistas religiosos que apelam ao seu deus para que tudo corra bem, no exercício das suas funções.

Estas demonstrações de fé, nomeadamente no Brasil (país extremamente religioso), são normais e muitas vezes vistas. Mas, nesta situação, é caso para se dizer que Ricardo Marques Ribeiro tem mesmo muita fé. Para poder confirmar e assistir a este momento insólito no futebol brasileiro, pode visualizar o vídeo no nosso site: www.record.pt.