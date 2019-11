Rivaldo critica Tite e Neymar apoia: «A camisola 10 do Brasil não é para ficar no banco»

Rivaldo seguiu atentamente o particular que o Brasil perdeu diante da Argentina, na última sexta-feira, e ficou triste por ver "o que se passou com a camisola 10". Com Neymar ausente por lesão, Tite entregou-a a Lucas Paquetá, que alinhou de início mas acabou por ser substituído."Assisti o jogo entre o Brasil e a Argentina e fiquei muito triste por ver o que aconteceu com a camisla 10. Deram-na ao Paquetá. Uma camisola que é respeitada mundialmente... Esta camisola não é para ficar no banco e muito menos sair ao intervalo porque é uma camisola que o mundo conhece e respeita, foi usada e honrada por Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho e Neymar", escreveu Rivaldo nas redes sociais."O jogador não tem culpa, mas a equipa técnica sim, pois eles sabem o peso desta camisola, além de que poderia 'queimar' o garoto de 22 anos, que pode ter um grande futuro com a seleção brasileira. Da mesma forma que o treinador quis proteger o Rodrygo, que está a jogar muito bem no Real Madrid, neste jogo poderiam ter protegido o Paquetá não o colocando a jogar com esta camisola. Todos nós sabemos que um Brasil-Argentina nunca será um jogo amigável."Rivaldo recebeu a aprovação de muitos dos seus seguidores, incluindo de Neymar, o que terá gerado algum desconforto na seleção canarinha.