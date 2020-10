Robinho pode voltar ao Santos com um salário mensal de 1,5 euros

Nome histórico do Santos, o avançado Robinho pode estar de regresso ao Peixe num negócio pouco visto. Segundo o Globoesporte, estará em cima da mesa uma proposta válida até final de 2022, sendo que nos primeiros três meses o internacional brasileiro receberia um salário mensal de 10 reais, o equivalente a 1,53 euros! Depois disso, segundo o contrato que terá sido apresentado, Robinho passaria então a ganhar um vencimento à altura do seu estatuto, com 500 mil reais mensais (76 mil euros) até final do acordo.





De acordo com a imprensa brasileira, este sábado haverá uma reunião que poderá ser decisiva para acertar o retorno do jogador à Vila Belmiro, numa transferência que se fará a custo zero depois da sua saída do Basaksehir. Este encontro, refira-se, assume cariz de urgência para o Santos, já que o clube paulista está na iminência de ser impedido de contratar jogadores devido à falta de pagamento de dívidas ao Huachipato e Atletico Nacional. Por isso, caso não feche esta contratação entre hoje e domingo, então o regresso de Robinho ficará adiado e, muito provavelmente, nem se concretizará, já que a sanção deverá ser válida por três janelas de transferências.