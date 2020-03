Rodrigo Caio e a reprimenda de Jorge Jesus: «Deu-nos uma 'bronca' muito grande»

Em entrevista ao canal de televisão do Flamengo, Rodrigo Caio recordou a temporada de sucesso da equipa sob o comando de Jorge Jesus, em particular a conquista da Taça Libertadores, frente ao River Plate.





Nessa final, os rubro-negros estiveram em desvantagem praticamente todo o jogo, mas um bis de Gabigol (89’ e 90’+2) garantiu a reviravolta e o maior título sul-americano de clubes. Só que na memória do central brasileiro ficaram as palavras duras de Jorge Jesus ao intervalo, importantes para a mudança de atitude dos jogadores."Ao intervalo, o míster deu-nos uma bronca muito grande. As palavras do Diego Ribas também foram importantes. Depois, o grupo conversou entre si, olhámos nos olhos uns dos outros e as coisas ajustaram-se", destacou Rodrigo Caio, que considera este jogo o mais difícil da época, superando, inclusive, a final do Mundial de Clubes frente ao Liverpool."Foi o jogo em que realmente fomos testados e o River foi a equipa que, de alguma forma, conseguiu parar-nos. Não esperávamos aquela forma de jogar."