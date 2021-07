Rogério Ceni deixa o comando técnico do Flamengo

O Flamengo anunciou esta madrugada a saída de Rogério Ceni do comando técnico da equipa, através do Twitter.





O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.



No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021

A decisão foi tomada na sequência um encontro entre o presidente do clube do Rio de Janeiro, Rodolfo Landim, o 'vice' Marcos Braz e o diretor para o futebol, Bruno Spindel. O emblema carioca informou ainda que a equipa será dirigida por Maurício Souza (treinador dos sub-20) na receção à Chapecoense, agendada para domingo e relativa à 11.ª jornada do Brasileirão.Contratado em novembro de 2020, Rogério Ceni, de 48 anos, conduziu o Flamengo à conquista do bicampeonato brasileiro - o primeiro título foi sob o comando de Jorge Jesus, em 2019 - mas não resistiu aos maus resultados registados no arranque de prova nesta edição de 2021, além de um conturbado ambiente interno. Nesta altura o Flamengo é 12º classificado, a 10 pontos da dupla de líderes: Palmeiras, de Abel Ferreira, e RB Bragantino.