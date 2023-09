Rogério Ceni sucede a Renato Paiva no comando do Bahia

Está encontrado o sucessor de Renato Paiva no comando técnico do Bahia. Trata-se do lendário antigo guarda-redes Rogério Ceni, que estava fora do ativo desde abril, quando foi despedido do São Paulo.Segundo a nota do conjunto de Salvador, Ceni, de 50 anos, assina contrato no domingo até 2025 e na segunda-feira irá iniciar a sua caminhada no comando técnico da equipa que ocupa a 16.ª posição no Brasileirão.