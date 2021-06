Rogério Ceni testa positivo à Covid-19 e falha os dois próximos jogos do Flamengo

Rogério Ceni testou positivo à Covid-19, anunciou esta terça-feira o Flamengo, que não terá a presença do treinador no banco de suplentes da equipa nos próximos dois jogos, frente a Coritiba (esta quinta-feira, para a Taça do Brasil) e América-MG (este domingo, para o Brasileirão).



Maurício Souza, treinador da equipa de sub-20 do Flamengo, orientará a formação rubro-negra nesses dois encontros.





