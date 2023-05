Romário diz que Bebeto é um "traidor" e ex-avançado responde: «Velho e esclerosado»

Romário e Bebeto fizeram as delícias dos adeptos brasileiros na canarinha - ganharam juntos o Mundial de 1994 - mas agora estão de costas voltadas e trocam acusações publicamente. Tudo por causa da política.Bebeto candidatou-se a deputado federal no Rio de Janeiro, pelo PSD, mas não foi eleito; Romário, por sua vez, foi reeleito para o senado pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro.O 'Baixinho' disse num podcast que Bebeto é "um traidor". "Foi meu parceiro, mas já não é. Traiu-me na política. Pulou [de galho]. Há coisas na vida que levo para sempre, dentro e fora da política. Mas quando é com um 'cara' que você gosta, com quem você conviveu e há uma relação de amizade, é triste."Bebeto mostrou-se surpreendido com estas palavras. "Quem é ele para me chamar de traidor? O Romário está a ficar velho e acho que esclerosado, a dizer muitas parvoíces. Tenho uma carreira íntegra no futebol e na política, nunca me envolvi em polémicas. Não posso dizer o mesmo dele, que é um egoísta, sempre pensou apenas nele", replicou o antigo avançado, em declarações ao site 'UOL Esporte'.Depois, explicou alguns pormenores da rutura entre os dois ex-craques: "O Romário chamou-me para o Podemos e eu fui, mas ele saiu sem avisar ninguém, não me disse nada. Fiquei a saber que ele tinha ido para o PL pela imprensa, não falou comigo. Na verdade, foi ele quem traiu, porque saiu 'de fininho'. Por que não falou comigo?"