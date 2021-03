«Ronaldinho começa a beber de manhã e só pára na madrugada seguinte»

Há muito que a vida de Ronaldinho deixou de ser um exemplo mas a morte da mãe terá ainda piorado tudo a fazer fé no que disse um amigo do ex-jogador ao 'Lance'.





"Começa a beber de manhã - vodka, uísque, gin - e só pára na madrugada seguinte. Não é de hoje mas notamos que ficou pior após a morte da mãe", referiu o amigo em questão ao jornal brasileiro.A mãe de Ronaldinho Gaúcho morreu a 20 de fevereiro, em Porto Alegre, no Brasil, vítima de complicações provocadas pela Covid-19.Uma amiga citada pelo jornal considerou, por seu lado, que as más companhias têm grande influência em Ronaldinho. "Ele vive numa fortaleza com tudo o que precisa. Tem um grande coração e faz questão de ser generoso com os amigos. Mas nem todos o são de verdade e não veem que ele está a fazer muito mal a si mesmo", referiu.