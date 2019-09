Ronaldinho embaixador polémico

Ronaldinho Gaúcho foi eleito, na passada quinta-feira, o novo embaixador do turismo do Brasil. O ‘Bruxo’ terá, assim, a função de viajar até outros países com o objetivo de dar a conhecer o seu país como potencial destino turístico. A nomeação foi feita por Jair Bolsonaro, presidente do país sul-americano.

Contudo, existe uma peculiaridade a marcar esta nomeação. É que o antigo internacional brasileiro encontra-se, atualmente, impedido de sair do Brasil, devido à apreensão do seu passaporte por incumprimento de normas ambientais e acumulação de dívidas para com o Ministério Público de Porto Alegre.

Relembre-se que Ronaldinho tem o passaporte apreendido desde novembro de 2018, altura em que construiu uma área de preservação permanente de 142 metros entre Porto Alegre e o lago Guaíba sem pedir uma licença ambiental. Mais uma polémica que marca o mandato de Jair Bolsonaro.