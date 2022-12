Ronaldo apoia selecionador estrangeiro: «Ancelotti, Abel e Mourinho são nomes incríveis»

A seleção brasileira regressou domingo a casa com Tite emocionado e em silêncio e a questão que se coloca agora é quem será o próximo selecionador. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que só em janeiro avançará com o processo. Abel Ferreira, José Mourinho e Ancelotti são alguns dos nomes apontados ao cargo e que merecem de Ronaldo (Fenómeno) um parecer positivo.





"Em primeiro lugar, sou a favor de um nome estrangeiro. Não sustento esse tabu de que um estrangeiro não poderia ser positivo para o futebol brasileiro. Temos grandes exemplos. No meu caso, o meu treinador no Cruzeiro é uruguaio, que é uma grande escola. Ajudou-nos a sair do buraco em que estávamos há 3 anos. Nós temos que discutir os nomes, tem grandes nomes internacionais na mesa, as opções brasileiras não vejo muitas", começou por afirmar.Para o ex-avançado brasileiro, o primeiro passo que a CBF tem de dar é definir bem que perfil de treinador pretende. "Ancelotti, Abel e Mourinho são nomes incríveis", referiu em conferência de imprensa.Além de Ancelotti, Abel e Mourinho também o nome de Jorge Jesus tem sido referido. Ronaldo acrescentou também outra hipótese: Fernando Diniz, do Fluminense.