Ronaldo 'Fenómeno' consegue união entre Cruzeiro e PSV Eindhoven

Ronaldo 'Fenómeno', dono e senhor do Cruzeiro, alcançou uma parceria entre o seu clube e o PSV Eindhoven, por onde passou ainda jovem, numa altura em que já mostrava que tinha algo de diferenciador relativamente aos outros futebolistas.

O objetivo da parceria é um intercâmbio de conhecimentos e metodologias, tanto na área desportiva como também comercial.

"O objetivo é que o Cruzeiro consiga desenvolver e melhorar o processo de formação de jovens, através desta parceria com o PSV. Temos a confiança de que esta troca de informações, visando a criação de novos métodos de trabalho, poderá conectar a instituição com as melhores práticas do mercado e desenvolver uma vantagem competitiva na formação de atletas dentro do nosso mercado", explicou Pedro Martins, diretor de operações do emblema brasileiro.