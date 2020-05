Ronaldo revela pedido inusitado ao vizinho

Há quem peça um pouco de sal ou açúcar. No máximo uma bola, vá. Ronaldo fenómeno não fez a coisa por menos e pediu mesmo um campo de futebol ao vizinho para poder treinar com os filhos.





A revelação foi feita durante um ‘live’ com o futsalista Falcão, no qual o ex-craque brasileiro também anunciou os planos de introduzir a modalidade nas camadas jovens do Valladolid, o clube do qual é proprietário."Treinei ainda há pouco com a minha filha e no fim faço uma gincana, umas brincadeiras. O campo é grande, de oito contra oito. É aqui do vizinho. Pedi a permissão dele para invadir o campo todas as tardes, já que ele não utiliza muito", afirmou.