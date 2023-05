Rony e a possibilidade de Abel Ferreira rumar ao PSG: «Ainda me leva com ele...»

Nos últimos dias a imprensa francesa colocou o nome de Abel Ferreira na lista de possíveis sucessores de Christophe Galtier, no PSG, e Rony, avançado do Palmeiras, brincou com a situação quando inquirido pelo tema."Zero", respondeu, quando inquirido sobre se os jogadores do Palmeiras falaram do assunto no balneário."Mas vou tocar no assunto. Vai que surge a oportunidade e o Abel leva-me com ele...", atirou o avançado no programa 'SportsCenter'.Abel Ferreira, que já foi apontado a vários clubes, incluindo à seleção brasileira, tem contrato com o Verdão até 2024, mas a direção do clube quer renovar por mais três anos.