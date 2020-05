Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Sampaio: «Há pessimismo pelo que diz Bolsonaro» Técnico que está em ano de estreia no Itumbiara aborda como crise tem afetado o futebol do país





Rui Sampaio tem orientado os treinos no Itumbiara a partir do hotel, onde está a cumprir o confinamento no Brasil