Sá Pinto após ser goleado pelo Grémio: «Prioridade é sair da zona de despromoção»

O Vasco da Gama de Sá Pinto foi goleado pelo Grémio por 4-0, em jogo da 24ª jornada do Brasileirão, e mantém-se no fundo da tabela. "A prioridade é sair desta zona de despromoção. Temos de assumir com seriedade. Depois, vamos ver o que conseguimos", apontou o técnico português.





"Acredito muito na equipa. Fiquei triste pois tínhamos a expectativa de conseguir bom resultado aqui. No dia em que não acreditar, serei o primeiro a comunicar à direção que não tenho condições de continuar", atirou. O ex-Benfica Diego Souza, com um bis, foi o destaque da partida.