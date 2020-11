Sá Pinto: «Com humildade e honestidade considero que ganhámos um ponto»

Ricardo Sá Pinto mostrou-se satisfeito com o ponto ganho pelo Vasco da Gama na visita ao Goiás (1-1). O treinador português admite que fisicamente a sua equipa não estava nas melhores condições.





"Fisicamente a equipa, e eu tenho de aceitar isso como uma autocrítica, não estava preparada para jogar com estes jogadores durante os 90 minutos. Pareceu que podia, mas percebeu-se claramente isso na segunda parte. O Goiás descansou uma semana, tem uma boa equipa e bons jogadores para não estarem na situação que estão. Jogaram a vida deles, para eles era uma final", analisou."O jogo direto e a segunda bola criaram-nos muitas dificuldades, principalmente na segunda parte. Aí não jogámos bem, o adversário foi superior e acabámos por ter sorte. Considero que hoje não perdemos dois pontos, mas ganhámos um ponto. Com toda humildade e honestidade. Com esta atenuante de que estávamos cansados. Quando começa a falhar um, começa a falhar o outro e são erros individuais que levam a desequilíbrios defensivos e pouca qualidade ofensiva. Quando não se pode ganhar, não queremos perder. Saímos da zona de despropmoção, que era o queríamos hoje", admitiu Sá Pinto.