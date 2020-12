Sá Pinto complica situação na luta pela permanência

O Vasco, de Ricardo Sá Pinto, tinha conseguido ganhar algum alento com a vitória sobre o Santos, mas voltou a complicar a situação na liga ao perder (0-3) ontem com o Athletico Paranaense. Na visita ao Furacão, a equipa orientada pelo técnico português falhou a oportunidade de se aproximar do rival e deixar a zona de aflição, sendo que continua assim no 17º posto e consequente zona de despromoção.

Num jogo em que ambas as equipas tiveram algumas oportunidades, o Ath. Paranaense demonstrou maior eficácia. Na 1ª parte, Nikão abriu o marcador (10’), enquanto Carlos dilatou a vantagem (38’) para os da casa. Na etapa complementar, o Vasco tentou reagir, mas viu Carlos (61’) selar a vitória para o Paranaense. Desta forma, o Vasco não consegue abafar a crise de resultados e as críticas a Sá Pinto subiram de tom entre os adeptos.

Abel regressa às vitórias

Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, voltou aos triunfos. Na receção ao RB Bragantino, o Verdão venceu (1-0) e segue com 44 pontos. Ainda ontem, o Santos, sem Lucas Veríssimo, empatou (1-1) na receção ao Ceará.