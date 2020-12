Sá Pinto debaixo de chuva de críticas: «Trabalho tático e as escolhas são injustificáveis»

Sá Pinto considerou positivo o desempenho da sua equipa frente ao Fluminense, mas o empate caseiro, conquistado já depois do tempo regulamentar, não convenceu e as críticas multiplicam-se. Adeptos e comentadores pedem a demissão de Sá Pinto.





O trabalho de Ricardo Sá Pinto é um dos piores que já vi no Vasco. Time desorganizado e sem ideia, escolhas injustificáveis nas escalações, recorrentes equívocos nas substituições e a incrível capacidade de piorar todos os jogadores do já limitado elenco. Vão persistir no erro? — Fernando Campos (@FCamposoficial) December 14, 2020

"O trabalho de Ricardo Sá Pinto é um dos piores que já vi no Vasco. Time desorganizado e sem ideia, escolhas injustificáveis nas escalações, recorrentes equívocos nas substituições e a incrível capacidade de piorar todos os jogadores do já limitado elenco. Vão persistir no erro?", 'ataca' o jornalista brasileiro Fernando Campos, numa publicação no Twitter, acrescentando: "O contexto do clube é difícil? Sim. Política que sabota a instituição, problemas financeiros e o mesmo filme de sempre, mas o trabalho tático e as escolhas do técnico são injustificáveis. É uma bizarrice. O Vasco já entra sabendo que o adversário é mais organizado. Sempre. (...) Vejo todos os jogos e o nível coletivo do Vasco é péssimo. Não tem nada e a sequência disso pode gerar um quarto rebaixamento. Só isso..."Além do jornalista e comentador da DAZN Brasil, também Lucas Pedrosa, da rádio Band Rio, arrasou o treinador português: "Ainda estou incrédulo. Esse lance com o Vinicius é a tradução do trabalho do Sá Pinto no Vasco: lamentável. Como um treinador prefere manter um jogador sem condições de seguir em campo?", questionou.Nas redes sociais, o coro de críticas é bem 'audível'. "Só quero acordar daqui a pouco e ver que o Ricardo Sá Pinto não é mais técnico do Vasco da Gama. Por favor!" , "00h14 e o Sá Pinto ainda não foi demitido. Vergonha", "Demita o Sá Pinto agora", "Manda Sá Pinto embora pelo amor de Deus. Pelo bem do clube!" ou Acorda Campello, outra atuação horrorosa ontem. Não tem tempo pra insistir com Sá Pinto", são alguns dos pedidos dos adeptos.















