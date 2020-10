Sá Pinto e a situação financeira do Vasco: «Espero que não seja assim tão grave»

Ricardo Sá Pinto afirmou desconhecer a existência de salários em atraso no Vasco da Gama, clube pelo qual assinou nos últimos dias. O treinador português embarcou esta quinta-feira para o Brasil e foi confrontado com a situação financeira do clube.





"Quando assinei com o Vasco, não assinei por questões financeiras. Obviamente, há que salvaguardar isso, até porque vou ter pessoas sob a minha responsabilidade, toda a gente precisa de dinheiro para viver. Ninguém me falou numa situação tão grave. Ouvi, sim, que é uma situação difícil. Espero que não seja assim tão grave e desejo também que rapidamente isso possa melhorar", referiu o técnico, citado pelo 'Globo Esporte'.O português, de 48 anos, enalteceu ainda a grandeza do Vasco, fator que o levou a aceitar o novo desafio. "A grandeza e a história do clube levaram-me a aceitar. Há muitos anos que acompanho o Vasco. Como futebolista, até cheguei a jogar contra eles. Há um grande carinho da minha parte e dos adeptos, que me têm enviado mensagens e me pediram para que fosse ajudar a equipa. Têm um grande carinho por Portugal e acreditam no meu trabalho. Houve uma série de circunstâncias que me levaram a entrar neste grande desafio, de grande responsabilidade, porque o Brasileirão é dos campeonatos mais competitivos do mundo", frisou.O Vasco da Gama ocupa o 12º lugar do Brasileirão e não vence há sete jogos, mas o treinador mostra confiança no valor do grupo. "Há aspetos bons e outros a evoluir. Temos de melhorar os números que temos. Se a equipa for mais organizada defensivamente, estamos mais perto de ganhar. Na parte ofensiva, temos de melhorar a nossa chegada e criar mais oportunidades. Temos muitos jogadores com muito talento, de qualidade, que precisam de confiança", referiu. O clube do Rio de Janeiro joga no próximo domingo frente ao Internacional, mas o português só deverá sentar-se no banco na madrugada de quarta-feira, frente ao Corinthians.