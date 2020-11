Sá Pinto e um tiroteio perto das instalações do Vasco: «Balas perdidas podem acontecer»

Há pouco mais de mês no comando técnico do Vasco da Gama, Ricardo Sá Pinto foi nomeado o melhor treinador da mais recente jornada do Brasileirão e vive um dos melhores períodos desde a sua chegada ao Rio de Janeiro, apesar de já ter experienciado momentos desagradáveis.





Em entrevista ao 'Esporte Espetacular', o técnico português revela que recentemente ocorreu um tiroteio perto das instalações do clube carioca e que, apesar do sucedido, nunca chegou a sentir-se "inseguro"."Sei que tenho que ter alguns cuidados, não só em termos da Covid-19, mas também em termos de segurança. Estávamos a treinar e houve à volta do Centro de Treinos alguns tiros e algumas intervenções policiais. A qualquer momento as balas perdidas podem acontecer. Infelizmente, aconteceu aqui. Tivemos que ter algum cuidade. Sair de uma zona do Centro de Treinos. Logo na entrada há dois campos, e tivemos que ir para outro lado por uma questão de segurança. Mas nunca nos sentimos inseguros porque a intervenção policial foi boa, não houve nada de especial. Entre nós ficou tudo bem", começou por dizer Sá Pinto, lamentando o sucedido."Preocupa a todos. A vocês também. Ao povo brasileiro, que me acolheu maravilhosamente. Preocupa-me a imagem que possa causar do povo brasileiro. O Rio [de Janeiro] é uma cidade maravilhosa. Não me senti inseguro em nenhum momento, fico com pena por isso manchar o turismo. É mau para todos, principalmente para a economia nesta fase", apontou."Claramente que o meu interesse é continuar, sinto-me muito bem no clube e nesta altura a minha preocupação não é o futuro, mas sim o imediato. É querer ajudar o Vasco a sair de uma situação desconfortável para uma situação confortável, para fazermos um campeonato tranquilo, tentar ir o melhor possível no Brasileirão e o mais longe possível na [Taça] Sul-americana", rematou.