Sá Pinto eleito melhor treinador da 21.ª jornada do Brasileirão

Ricardo Sá Pinto foi, esta terça-feira, eleito pelos adeptos o melhor treinador da 21.ª jornada do Brasileirão. O treinador português somou na última ronda do campeonato brasileiro os primeiros três pontos na prova desde a sua chegada ao emblema do Rio de Janeiro com uma vitória (2-0) sobre o Sport Recife.





Você votou, e a #SeleçãoDoTorcedorBR20 da 21ª rodada ficou assim...



Fernando Miguel, Guga, Marcelo Alves, Renan e Arana; Leonardo Gil, Raphael Veiga, Eduardo Vargas e Jean Pyerre; Cano e Luciano. Téc: R. Sá Pinto.



E aí, curtiu? #BRSDT pic.twitter.com/KMXTSJjmdY — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 17, 2020