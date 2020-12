Sá Pinto: «Equipa reagiu bem»

O Vasco da Gama de Ricardo Sá Pinto empatou em casa frente ao Fluminense, domingo, com um golo já nos descontos, depois de ter estado em desvantagem no jogo desde o minuto 10. No entanto, o treinador português considera que a sua equipa fez uma exibição positivo.





"Esta semana de trabalho foi muito boa, a equipa reagiu bem, vimos um Vasco mais fresco, com maior pressão, um Vasco a jogar melhor. Falta a vitória que é o que faz a diferença. Não temos vitórias morais. E não podemos depender só do Cano [autor do golo do empate]. Não é justo. Assim é difícil conseguir vitórias. Acredito que há vontade para isso e há também qualidade. E vamos acreditar no crescimento destes jogadores e eles vão conseguir ajudar o Vasco", afirmou."Precisamos ganhar. A vitória que traz confiança. A equipa hoje fez tudo para ganhar. E, infelizmente, os detalhes não estão do nosso lado. O adversário vai lá uma vez e faz golo num cruzamento aos 10 minutos. Antes não tinha chegado nenhuma vez. OK, numa bola parada... Mas não foi através de ações. Nós chegamos lá através de nossas ações e não decidimos bem. Vamos continuar a trabalhar em soluções ofensivas para a equipa", sublinhou Sá Pinto.