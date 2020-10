Sá Pinto estreia-se pelo Vasco da Gama com derrota no último minuto

O treinador português Ricardo Sá Pinto estreou-se na quarta-feira com uma derrota ao comando do Vasco da Gama, ao perder por 2-1 na receção ao Corinthians, na 18.ª jornada do campeonato brasileiro.

Um golo do suplente Everaldo, aos 90 minutos, selou um triunfo feliz dos forasteiros, já que o jogador lançado na segunda parte viu a bola cruzada da direita tabelar no defesa esquerdo Henrique e sobrevoar o guarda-redes Kaufmann.

Desta forma, de nada valeu o tento de calcanhar de Ribamar, aos 72 minutos, servido por Tales Magno, que, então, permitiu ao Vasco da Gama 'anular' o tento inaugural de Gustavo Mantuan, apontados aos 23.

Com este desaire, o conjunto de Sá Pinto manteve-se com 18 pontos, em 16 jogos, no 16.ª lugar da prova, imediatamente acima das quatro equipas situadas abaixo da 'linha de água' -- Athletico Paranaense, Coritiba, Bragantino e Goiás.

O Vasco da Gama não vence desde o 3-2 no reduto do Botafogo, em 17 de setembro, tendo somado, depois disso, um empate e cinco derrotas no campeonato 'canarinho', mais uma igualdade e um desaire na Taça do Brasil.

Por seu lado, o Corinthians subiu ao 10.º lugar, com 21 pontos, numa prova liderada pelo Internacional e o campeão Flamengo, a ex-equipa de Jorge Jesus, ambos com 34 pontos, em 17 jogos.