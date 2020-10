Sá Pinto: «Não sei como o VAR, que vê tudo e mais mais alguma coisa, não viu esse lance»

Ricardo Sá Pinto estreou-se na quarta-feira com uma derrota ao comando do Vasco da Gama, ao perder por 2-1 na receção ao Corinthians, na 18.ª jornada do campeonato brasileiro. Um golo do suplente Everaldo, aos 90 minutos, selou um triunfo feliz dos forasteiros com o treinador português a reclamar do trabalho do VAR. "Não sei como o VAR, que vê tudo e mais mais alguma coisa, não viu esse lance. Seria mais justo o empate", disse no final da partida.





Balde de água fria: Golo no último minuto trama estreia de Sá Pinto Balde de água fria: Golo no último minuto trama estreia de Sá Pinto

A carregar o vídeo ...

"Nunca poderíamos ter perdido este jogo. Foi uma injustiça muito grande. Disse aos jogadores que estou orgulhoso pelo o que eles tentaram fazer. Foram agressivos, lutaram e acreditaram. Fomos muito bem. Foi um bom jogo de futebol, mas não merecíamos ter perdido. Mas o processo é esse. Estou triste com o resultado, pelos jogadores, pelos adeptos. Mas o caminho é esse. Estou muito confiante em relação ao futuro" afirmou Sá Pinto, que destacou o empenho de todos."A forma como preparámos o jogo e como os jogadores o interpretaram foi boa. Houve uma melhoria em diversos aspectos com apenas dois dias de trabalho. O lado estratégico, a organização defensiva... trabalhamos para a equia estar mais compacta e junta", considerou Sá Pinto, que no final da partida recebeu um cartão amarelo por ter reclamado.