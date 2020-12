Sá Pinto perde jogadores-chave

Sá Pinto está numa situação complicada no Vasco, já que o clube ocupa a 17ª posição do Brasileirão e pode perder jogadores cruciais no plantel. Breno, Ramon, Fellipe Bastos, Ribamar e Benítez devem deixar o clube carioca até ao final do ano, sendo que o agente de Benítez, Adrian Castellano, já disse que é um "tema encerrado". Benítez (4 golos) e Ribamar (2 golos e 2 assistências) são até os jogadores mais influentes no clube brasileiro.