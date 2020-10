Sá Pinto vai assumir comando do Vasco da Gama

Depois de Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira e Augusto Inácio, o futebol brasileiro volta a ter um treinador português. Ricardo Sá Pinto é o novo técnico do Vasco da Gama, histórico clube carioca que recentemente despediu Ramon Menezes e que ocupa de momento o 10.º posto do Brasileirão, mas com uma série de sete jogos seguidos sem ganhar.





Para o técnico português, de 48 anos, trata-se de um regresso ao ativo dez meses depois da saída do Sp. Braga, naquela que será a sua oitava aventura no estrangeiro (depois de Estrela Vermelha, OFI Creta, Atromitos, Al-Fateh, Standard Liège e Légia Varsóvia) e o sexto país no qual orienta.