Salários em atraso no Paraná? A solução está num... barril

Os jogadores do Paraná têm salários em atraso e os adeptos tiveram uma ideia interessante para minimizar o problema: colocar um barril no Estádio Vila Capanema para receber as doações de quem quer contribuir. A ideia é amealhar o máximo dinheiro possível e entregá-lo aos jogadores, como prémio. "Quanto vale uma vitória? Quando vale a primeira divisão?", perguntam os adeptos da formação de Curitiba, num cartaz colocado por cima do barril, que aparece pintado com as cores do clube.Esta é mais uma tentativa de chamar a atenção para que se possa solucionar o problema. Os próprios jogadores estão sem falar à imprensa há mais de um mês, em forma de protesto.Além destes problemas, a equipa está na quinta posição da Serie B e continua a lutar pela promoção ao principal escalão do futebol brasileiro.