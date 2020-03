'Salvador' de Jesualdo deixou mãe em lágrimas: «Prédio tem 38 andares e todos ouviram os gritos»

Kaio Jorge. Este é o nome do ‘salvador’ de Jesualdo Ferreira no Santos, cuja história de vida foi traçada por dificuldades. Após marcar o golo da vitória (2-1) do Santos frente aos argentinos do Defensa y Justicia - um triunfo que permitiu ao técnico português sacudir a pressão -, o jovem dianteiro brasileiro contou que a sua mãe ficou... lavada em lágrimas.





"A minha mãe mandou-me um áudio de 27 segundos a dizer que chorou e que a casa estava toda molhada [risos]. Passou muita coisa pela minha cabeça. Sou humilde. Os meus pais tiveram de vender tudo para eu estar aqui", afirmou Kaio, de apenas 17 anos. À imprensa brasileira, a própria progenitora revelou mais pormenores do inesquecível momento em que assistiu ao jogo pela televisão."Tinha dito a uma amiga: ‘Deus vai abençoar o Kaio e ele vai fazer o golo da vitória’. Eu disse isso à minha amiga! Estava ao telemóvel, quando levanto a cabeça e reparo que o meu filho estava a entrar. Quando ele fez o golo... o meu prédio tem 38 andares e todos ouviram os gritos. Até estou sem voz. Batia nas paredes, gritava na varanda. Fiquei louca", contou.No final do encontro, a contar para a primeira ronda do Grupo G da Libertadores, Jesualdo Ferreira queixou-se da falta de soluções e pediu mesmo a contratação de um lateral. "No primeiro tempo foi muito difícil para controlar o lado esquerdo da defesa", disse.