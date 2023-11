Samba Gold 2023: Vinícius Júnior é o grande vencedor

Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, foi o grande vencedor do Prémio Samba 2023, que destaca o melhor futebolista brasileiro do ano. No setor feminino o galardão ficou nas mãos da lateral Tamires, do Corinthians.

Depois de três triunfos consecutivos para o astro Neymar, foi a vez de Vini Jr. assumir o trono, relegando o craque do Al Hilal para o segundo lugar. A fechar o pódio surgiu Marquinhos, do Paris SG.

A acompanhar Tamires surgiram Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras, e Debinha, atacante do Kansas City.

Marcos Leonardo (Santos), Vitor Roque (Ath. Paranaense) e Endrick (Palmeiras) foram os três vencedores do prémio Sub-20.