O argentino Jorge Sampaoli é o novo treinador do Santos, embora o clube brasileiro não tenha revelado a duração do contrato. O emblema canarinho aproveitou a disponibilidade do técnico, de 58 anos, que deixou de ser selecionador da Argentina, em consequência da fraca performance no Mundial'2018.Recorde-se que a equipa de Messi e companhia caiu (2-4) nos oitavos-de-final frente à França, que viria a conquistar o título, depois de uma fase de grupos em que foi goleada pela Croácia.Sampaoli vai trabalhar no Vila Belmiro com jogadores como Bryan Ruiz (ex-Sporting), Gabriel Barbosa e Derlis González (ambos ex-Benfica).O Santos terminou a última temporada do Brasileirão no 10º lugar e vai disputar a Copa Sul-Americana na próxima época, troféu que venceu em 2011.Ao longo da carreira, Sampaoli orientou clubes como Bolognesi (Peru), O'Higgins (Chile), Emelec (Equador), Universidad de Chile, a seleção chilena, o Sevilha e a seleção argentina.