Sampaoli demite-se do Santos após discussão em que apelidou o presidente de "mentiroso"

O Santos FC comunica que, na data de 09/12/2019, em reunião realizada pela manhã no CT Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo.



Uma vez comunicada a demissão pelo treinador, o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do Clube. pic.twitter.com/PpX0bW0dAI — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 11, 2019

Jorge Sampaoli já não é treinador do Santos. O técnico argentino pediu a demissão durante uma reunião muito quente com o presidente José Carlos Peres, em que até terá apelidado o dirigente de mentiroso.Segundo a ESPN Brasil, Sampaoli chegou a falar com o presidente do Peixe com o dedo em riste, muito irritado. Exigiu que o clube garantisse um investimento de mais de 21 milhões de euros para 2020, mas José Carlos Peres não terá acedido.Perante a recusa Sampaoli pediu a demissão, que não foi logo aceite. O presidente informou o treinador que se sair antes de 31 de dezembro deste ano terá de pagar os 2 milhões de euros previstos no contrato. Sampoli pediu-lhe que essa multa fosse esquecida, mas o dirigente mostrou-se irredutível.Mais tarde, o Santos publicou no Twitter duas notas: uma dado conta do sucedido e explicando que "o caso foi entregue aos departamentos jurídico e de recursos humanos do clube"; outra agradecendo ao treinador "o trabalho realizado na temporada de 2019".Sampaoli, de 59 anos, tinha contrato até ao fim de 2020 com o Santos, clube que orientou este ano, depois de ter passado pelas seleções de Argentina (2017-2018) e Chile (2012-2016) e por clubes como Sevilha, Universidade do Chile e Emelec.Palmeiras e Racing Avellaneda estão, segundo a imprensa sul-americana, na linha da frente para a contratação do técnico.