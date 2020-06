'Samurai' Honda sai em defesa do treinador Paulo Autuori

O japonês Keisuke Honda é um jogador diferenciado e está a mostrar isso mesmo nesta aventura que vive no Brasil, ao serviço do Botafogo. Desta vez, depois do treinador Paulo Autuori ser castigado com 15 dias de suspensão, por criticar o regresso à ação do Campeonato Carioca em plena pandemia, o médio saiu em defesa do timoneiro.

"Soube que o Paulo foi suspenso por algumas semanas. Porquê? Ele só deu a sua opinião e acho que estava certo. Onde está a liberdade de expressão?", questionou o jogador nipónico no Twitter.

Em causa estão a declarações de Autuori em entrevista ao jornal 'O Globo': "FERJ é uma sigla que para mim não significa Federação do Estado do Rio de Janeiro, mas sim federação dos espertos do Rio de Janeiro. Não têm parâmetro nenhum, vivem aqui fechados no futebol do Rio, no campeonato sem público. Só têm público nas meias finais e finais. Conheci três presidentes de federação, que foram Otávio Pinto Guimarães, depois Eduardo Viana e agora Rubens Lopes. E não vejo qualquer tipo de evolução. É uma federação que não tem ideias. Acho é que é uma grande mamata [proveito ilícito] ali."