Santo André já não tem estádio e plantel pode ficar reduzido a... quatro jogadores

O Santo André já ficou sem estádio - o Municipal Bruno José Danie vai ser usado como hospital de campanha para combater o surto de coronavírus - e agora o plantel pode sofrer uma razia quase completa. Edgar Montemor, diretor de futebol da equipa que lidera o Paulistão, assume que a paragem das competições pode afetar seriamente o clube.





"Se for dito ao Santo André que as provas regressam em julho, por exemplo, nos próximos dias ainda podemos tentar conversar com os atletas em relação à renovação de contrato. Até 10 de abril, provavelmente à volta de 20 jogadores acabam contrato. Se pensarmos no final de abril, aí são todos. Sobram três ou quatro jogadores da formação. O resto vai embora", admitiu o dirigente, ao 'Globoesporte'.Por essa razão, o Santo André foi um dos quatro clubes a posicionar-se contra a paralisação do Campeonato Paulista, tal como o Água Santa, o Novorizontino e o Guarani. O emblema paulista não disputa os campeonatos nacionais e, por isso, os vínculos foram assinados a pensar no fim do estadual, em maio, altura em que começa o Brasileirão e as restantes séries.Por isso mesmo, Montemor entende que o mais justo seria declarar já o clube como campeão, pois se a prova regressa depois de abril pode já não haver... equipa."Caso a competição não seja retomada, a ideia é sermos considerados vencedores. Não conquistámos a liderança na décima jornada, somos líderes da competição desde quase o seu início. Talvez não seja o mais justo, o mais justo seria a competição terminar, mas o problema do coronavírus é mais importante. Não podendo continuar o torneio, o mais justo é sermos declarados campeões", considerou.O guarda-redes Fernando Henrique tem a mesma opinião. "É como a gente fala quando estamos a jogar: 'se acabar amanhã o campeonato, quem é o campeão? O Santo André'. O que era apenas uma brincadeira, aconteceu. Praticamente acabou o campeonato e a gente terminou na frente", vincou, em entrevista.