Santos afasta central que se envolveu em esquema polémico com máfia de apostas

O Santos comunicou, esta terça-feira, o afastamento do central brasileiro Eduardo Bauermann, que se envolveu num esquema polémico com uma máfia de apostas A decisão surge poucas horas depois da revista Veja ter divulgado conversas de WhatsApp entre Bauermann - que recebeu 50 mil reais (cerca de 9 mil euros) para ver um cartão amarelo no Santos-Avaí - e um apostador, cenário que não deixou outra alternativa ao clube."O Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauermann foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o plantel profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás.O jogador permanecerá a realizar atividades físicas no CT [centro de treinos] Rei Pelé. O clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição.O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética".