Santos avança na Libertadores em jogo marcado por confusão no final

River Plate e Santos apuraram-se esta terça-feira para os quartos-de-final da Libertadores, ao superarem os seus adversários nas eliminatórias diante de Athletico Paranaense e LDU Quito, respetivamente. Os argentinos, que tinham empatado a um no Brasil, venceram por 1-0 em casa, ao passo que os brasileiros perderam em São Paulo por 1-0, mas fizeram valer o triunfo que tinham conseguido no Equador, por 2-1.





Num jogo no qual Lucas Veríssimo acabou por ir a jogo apesar da ameaça que fez em não alinhar depois da 'nega' dada à sua saída para o Benfica, Matias Zunino foi o autor do único golo de uma noite que ficou essencialmente marcada (e manchada) pela confusão no final, que resultou em três expulsões já com 22 (!) minutos de compensação. Uma delas foi de Rodrigo Aguirre, tudo por causa de uma agressão ao próprio Lucas Verissimo - a imagem acima mostra o lance. As outras duas foram de Lucas Villarruel (LDU Quito) e Luiz Felipe (Santos).Para lá de argentinos e brasileiros, a noite de jogos definirá ainda mais um apurado, com a disputa do jogo entre Flamengo e Racing Club (1-1 na primeira mão).