Santos conversa com empresário de Renato Paiva

O Santos já iniciou conversas com o empresário de Renato Paiva, confirmou. O treinador português, atualmente no Independiente del Valle, é um dos nomes em cima da mesa do clube brasileiro e, nesta fase, já existiu troca de informações sobre condições para assumir o Peixe.A imprensa do Brasil adianta que Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil, rival de Renato Paiva no Equador, é outro nome equacionado. O técnico português levou o Independiente del Valle à conquista inédita do campeonato e foi sondado há umas semanas pelo Los Angeles FC (MLS), mas rejeitou.