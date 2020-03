Santos de Jesualdo Ferreira impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores

O Santos, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, está impedido de inscrever novos jogadores. A ordem partiu da FIFA após uma queixa do Hamburgo, que reclama uma dívida pela transferência do defesa Cléber Reis, contratado pelo Peixe em 2017. A Confederação Brasileira de Futebol já confirmou o embargo. Esta informação está a ser adiantada pelo UOL.





A dívida do Santos será de cerca de três milhões de euros. Este valor inclui, de acordo com a imprensa brasileira, a transferência, uma multa e ainda honorários devidos pela negociação.O Santos está a tentar chegar a acordo com o Hamburgo desde 2017, mas o desentendimento chegou agora à FIFA, que determinou este castigo.A punição impede que o Santos inscreva novos jogadores, mas não proíbe a venda de atletas. Um contratempo que prejudica, e de que maneira, o trabalho de Jesualdo Ferreira, que já tinha reconhecido que o clube precisa de reforços. O Santos procura principalmente um lateral-esquerdo.