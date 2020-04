Santos de Jesualdo Ferreira quer contratar Robinho

O Santos, treinado por Jesualdo Ferreira, quer contratar Robinho, avançado brasileiro formado no clube que passou pelo Real Madrid (esteve na mira do Benfica) e que se encontra atualmente ao serviço dos turcos do Basaksehir.





"O Robinho é um 'menino da vila'. Ele tem uma alegria impressionante, dá bom ambiente ao balneário e terá sempre um lugar no Santos. Nós temos uma dívida para com ele. Já calculámos com o empresário, com certeza que ele quer voltar", disse José Carlos Peres, presidente do Peixe.O avançado foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual em Itália mas esse facto não deverá, segundo mesmo responsável, impedir a transferência. "Ele teve um problema lá fora. No início da minha gestão quis trazê-lo, mas havia esse caso... mas ele está a defender-se e atualmente não há nada que o impeça de voltar ao nosso clube. Estou otimista."