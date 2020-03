Santos e Robinho seguem sem acordo pela renegociação da dívida

O Santos, emblema orientado pelo português Jesualdo Ferreira, segue sem chegar a um acordo com Robinho, extremo que tem a receber um valor de cerca de 612 mil euros – 3.5 milhões de reais – face a uma dívida da antiga direção do ‘Peixe’.





De acordo com a imprensa brasileira, o clube, que se tinha reunido com a advogada do extremo do Basaksehir, não conseguiu chegar a acordo com a renegociação da dívida, que proponha um possível regresso do jogador à formação paulista com o mesmo a receber o valor da dívida – dividido em dez parcelas de 61,2 mil euros, cerca de 350 mil reais – no salário."A Marisa [advogada de Robinho] tem vindo a conversar connosco sobre a dívida das outras gestões. Estamos a tentar negociar essa dívida por acordo", afirmou Matheus Rodrigues, membro do Comité de Gestão do Santos, em declarações à Rádio Ômega, citadas pela imprensa brasileira. "Regresso de Robinho? Interesse há, mas vamos tratar disso depois de sanar a dívida", rematou.Recorde-se que o internacional canarinho, de 36 anos, tem contrato com os turcos do Basaksehir até junho de 2020, seguindo, até ao momento, sem qualquer proposta de renovação.